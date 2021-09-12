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    Tavid: золото будет стоить $5000

    ЗолотоФото: Reuters/Scanpix

    Tavid опубликовал в своём издании Kullaleht прогноз, согласно которому, золото в течение 5 лет достигнет цены в 5000 долларов за тройскую унцию.

    Как отмечает издание, это уже не первый подобный прогноз Tavid, и в прошлый раз он не оправдался.
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