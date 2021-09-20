Вкус биржи: кризис 2008 года... Можем повторить?

Evergrande задолжала 300 миллиардов, и некоторые стройки остановились. Фото: VIVIAN LIN, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

LEHMAN BROTHERS ОБАНКРОТИЛСЯ!!!!!!!!1111 Шок, сенсация... Это произошло почти день в день 13 лет назад. Нет, мы не суеверные. Просто давно идут разговоры о том, что период постоянного экономического роста затянулся, и пора бы уже ради приличия “жахнуть”...

Как оно было тогда, когда жахнуло? Как провёл заветный день 15 сентября Фуад Расулов? Возможно ли повторение 2008 года? Извлекло ли человечество уроки, или всё как обычно?

Новый кризис начнётся с коллапса в Китае? Кооператив “Когда-либо большой”... ой, то есть корпорация Evergrande (крупный китайский застройщик) задолжала всему миру 300 миллиардов долларов и уже не может нормально и своевременно платить по кредитам с процентами. Может ли это привести к тому, что предприятие обанкротится, накроет медным тазом всю китайскую экономику, а крах Китая погребёт под собой весь мир? Доброго, позитивного утра вам!

Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему! Друг всех юных трейдеров Кэтрин Вуд продала акций Tesla на общую сумму 266 миллионов долларов. Как тебе такое, сами понимаете кто? Неужели прогрессивный и инновационный фонд ARK потерял веру в человечество и заодно в компанию Tesla? Нужно ли теперь нам всем избавиться от бумаг и вкладываться в дизельные автомобили? Или это банальная фиксация прибыли?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.