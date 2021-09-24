  • Поделиться:

    Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет Äripäev.

    Читайте также
    23 сентября 2021
    Цены на нефть продолжают расти
    Нефть марки Brent подорожала сегодня на 0,5% до 77,7 доллара за баррель. По итогам торгов, в четверг нефть марки Brent подорожала до максимального уровня с октября 2018 года.
    Нефть марки WTI сегодня выросла на 0,4% до 73,6 доллара за баррель. Вчера WTI подорожала на 1,5% и достигла максимума с начала августа.
    «Цены на нефть, кажется, находятся на улице с односторонним движением, а единственная дорога – вверх», - прокомментировал аналитик инвестиционной компании OANDA Эдвард Мойя.
    Рост цен на нефть связан с усилением спроса на топливо: производственная мощность нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США достигла 93% от максимума, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

"Единороги" тоже плачут: ситуация с наймом сотрудников почти критическая О чем говорили участники конференции Äriplaan 2022
Анализ цен на недвижимость в Таллинне: в каких районах квадратный метр жилья дороже всего
«Ценовое ралли на авторынке закончится нескоро»
Инвестор
Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума
Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовая ДВ: неожиданно как снег зимой
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение