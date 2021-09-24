Биржа

dv.ee

24 сентября 2021 в 9:13 Поделиться:









Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет Äripäev.

Читайте также Цены на нефть продолжают расти

Нефть марки Brent подорожала сегодня на 0,5% до 77,7 доллара за баррель. По итогам торгов, в четверг нефть марки Brent подорожала до максимального уровня с октября 2018 года.

Нефть марки WTI сегодня выросла на 0,4% до 73,6 доллара за баррель. Вчера WTI подорожала на 1,5% и достигла максимума с начала августа.

«Цены на нефть, кажется, находятся на улице с односторонним движением, а единственная дорога – вверх», - прокомментировал аналитик инвестиционной компании OANDA Эдвард Мойя.

Рост цен на нефть связан с усилением спроса на топливо: производственная мощность нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США достигла 93% от максимума, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года.