Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет Äripäev.
Нефть марки Brent подорожала сегодня на 0,5% до 77,7 доллара за баррель. По итогам торгов, в четверг нефть марки Brent подорожала до максимального уровня с октября 2018 года.
Нефть марки WTI сегодня выросла на 0,4% до 73,6 доллара за баррель. Вчера WTI подорожала на 1,5% и достигла максимума с начала августа.
«Цены на нефть, кажется, находятся на улице с односторонним движением, а единственная дорога – вверх», - прокомментировал аналитик инвестиционной компании OANDA Эдвард Мойя.
Рост цен на нефть связан с усилением спроса на топливо: производственная мощность нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США достигла 93% от максимума, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года.
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