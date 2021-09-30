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    Эстонский производитель напитков планирует привлечь 600 000 евро

    Фото: Belief Water

    Эстонский производитель газированных напитков с кофеином Belief Water запустил кампанию по сбору средств на платформе Funderbeam. Всего планируется привлечь до 600 000 евро, ведущим инвестором раунда является Яак Роосааре, пишет Äripäev.

    Для Belief это уже второй опыт привлечения средств на Funderbeam. Первый инвестиционный раунд проводился в 2018 году, тогда было привлечено в общей сложности 300 000 евро.
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