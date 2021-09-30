Ликбез на ДВ: что такое CFA? Зачем нужен этот пафосный сертификат?

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Ликбез на ДВ - это подкаст, где мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем тему, о которой вы раньше понятия не имели, и разбираем её так, чтобы какое-то понятие о ней вы о ней всё же начали иметь.

На этот раз в нашем фокусе CFA. Это не “Кипрская футбольная ассоциация”, а международный профессиональный финансовый сертификат, выдаваемый CFA Institute. Говорят - знак качества. Брешут, наверное.

Если вы получили CFA charter, то это означает, что у вас, во-первых, много свободного времени, а во-вторых, вы получили углубленные знания о финансовых рынках, и с вами, наконец, можно поговорить как с нормальным человеком.

А ещё вы можете зарабатывать много денег. Этот сертификат получают чтобы “окэшиться”: 3 заветные буквы на визитке могут помочь стать востребованным специалистом и получить высокооплачиваемую профессию.

Стоит ли эта бумажка своих денег?

Что же круче: CFA или MBA?

Хватит ли 250 часов обучения, чтобы сдать экзамен? Или с точки зрения CFA это лентяйничество?

Ради чего получают CFA: ради реальных знаний или просто чтобы “понтануться”?

Почему Фуад Расулов провалил экзамен на CFA? И для чего хочет его снова сдавать?

Какие двери открывает CFA? И открывает ли хоть какие-то?

В чём недостатки этого сертификата? О чём говорят его критики?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Ликбеза на ДВ”.