Вкус биржи: вы их потолок госдолга вообще видели?

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси Фото: Drew Angerer, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Вы их потолок госдолга вообще видели? В США сейчас занимаются любимой забавой: каждый конгрессмены спорят о том, нужно ли увеличивать потолок госдолга, или лучше позволить стране скатиться в дефолт и накрыть экономику. Пока исход у таких битв всегда был один (здравый смысл), но это же не повод не ввязываться в споры по принципу “в Сенате кто-то неправ”! Что насчёт этой вакханалии думают фондовые рынки?

Измена! Некоторые инвесторы разочаровались в фондовом рынке, и начали вкладывать… нет, не в прикольные картинки NFT, а в государственные казначейские облигации США (у консервативных инвесторов совсем с фантазией совсем беда). В чём причина такой смены интересов? Индекс S&P 500 уже месяц как падает: неужели инвесторы начали что-то подозревать?

Да сколько можно-то? Курс биткойна вырос за последние 24 часа на 10%. До 50 тысяч долларов мы конечно не дошли, но 47 уверенно преодолели. Чем объясняется такой рост Долго ещё все эти ваши “блокчейны” будут раздражать благородных традиционных инвесторов?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.