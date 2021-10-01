Вкус биржи: вы их потолок госдолга вообще видели?

Как накопить к пенсии миллион?
С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.
С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.