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    Фуад Расулов: акции Facebook обвалились. Что теперь?

    Фото: CNP/AdMedia/SIPA, Scanpix

    Три крупнейшие платформы, принадлежащие Facebook (Whatsapp, Instagram, Facebook), не работали в течение нескольких часов. Такое бывало и раньше, но масштабы были гораздо скромнее.

    Пока кто-то нервно ждал окончания восстановительных работ (или наконец-то вышел в реальную жизнь), я с сожалением вспоминал, как две недели назад сам публично заявлял, что Facebook - отличная компания для «шорта». «Все, что нужно – это найти хороший момент для входа», - говорил тогда я.
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