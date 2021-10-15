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    Цена биткоина преодолела отметку в 60 000 долларов

    Сегодня, впервые за шесть месяцев, цена биткоина превысила уровень в 60 000 долларов, еще на шаг приблизившись к абсолютному рекорду, сообщает Reuters.

    Логотип биткоина (иллюстративное фото).Фото: Andre M. Chang, Reuters/Scanpix
    С 20 сентября курс биткоина вырос более чем вдвое, исторический рекорд датируется апрелем, когда цена биткоина достигла 64 895 долларов, пишет Reuters.
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