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    Число клиентов Novaturas в третьем квартале выросло вдвое

    С января по сентябрь нынешнего года туристическая компания Novaturas обслужила в общей сложности 123 600 клиентов, что на 180% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Äripäev.

    Проспекты туристической компании Novaturas (иллюстративное фото).Фото: Юдита Григелите
    Однако по сравнению с 2019 годом количество обслуженных клиентов по-прежнему на 48% меньше, констатирует Äripäev.
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