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    Summus Capital вывел облигации на балтийский рынок First North

    Нью-Йорк: Nasdaq приветствует эстонское предприятие Summus Capital на балтийском рынке First North.Фото: Nasdaq

    Cегодня облигации действующей в сфере недвижимости инвестиционной компании Summus Capital OÜ были допущены к торгам на рынке Baltic First North. Облигации официально торгуются на рижской бирже Nasdaq, сообщает пресс-служба компании.

    Общий объем выпуска облигаций Summus Capital составляет 10 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 евро, купонная ставка – 6,75% годовых. Срок погашения облигаций – 18 июня 2024 года. В ходе оферты облигации приобрели почти 100 инвесторов, включая профессиональных инвесторов, таких как балтийские фонды облигаций и банки, а также частные инвесторы. Полученные от продажи облигаций средства, будут использованы Summus Capital для покупки новых объектов недвижимости в странах Балтии.
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