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Эстонское предприятие выпустило облигации на 10 миллионов евро

Торговый центр De la Gardie в Таллинне, который принадлежит Summus Capital. Фото: Вейко Тыкман

Балтийское предприятие, инвестирующее в коммерческую недвижимость, Summus Capital успешно провело свою первую эмиссию облигаций на сумму 10 миллионов евро, сообщает предприятие.