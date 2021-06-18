dv.ee • 18 июня 2021 в 11:14
Биржа
Только для подписчиков
Облигации

Эстонское предприятие выпустило облигации на 10 миллионов евро

Торговый центр De la Gardie в Таллинне, который принадлежит Summus Capital.   Фото: Вейко Тыкман

Балтийское предприятие, инвестирующее в коммерческую недвижимость, Summus Capital успешно провело свою первую эмиссию облигаций на сумму 10 миллионов евро, сообщает предприятие.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Облигации
    Биржа
    Таллиннская Биржа
    Недвижимость
    Коммерческая недвижимость
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи