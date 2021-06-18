Эстонское предприятие выпустило облигации на 10 миллионов евро
Балтийское предприятие, инвестирующее в коммерческую недвижимость, Summus Capital успешно провело свою первую эмиссию облигаций на сумму 10 миллионов евро, сообщает предприятие.
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