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    Фьючерсный биткоин-фонд успешно стартовал

    Фото: Pixabay

    Первый биржевой фонд, связанный с фьючерсами на биткоин, дебютировал вчера на американском рынке. Он стал вторым по объему торгов фондом за всю историю наблюдений.

    ETF ProShares Bitcoin Strategy, торгующийся под тикером BITO, вырос примерно на 4,9% до 41,94 доллара. Согласно данным, собранным Bloomberg, во вторник более 24 миллионов акций фонда поменяли своих владельцев. С учетом расчета по сделкам чистый поток денег в фонд будет известен только ночью в среду.
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