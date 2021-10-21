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    Акция Enefit Green в начале торгов подскочила в цене

    Сегодня стартовали торги акциями Enefit Green на Таллиннской бирже. Первые сделки были совершены по цене значительно более высокой, чем цена подписки, которая составила 2,90 евро за акцию.

    Руководство Enefit Green и Eesti Energia. Первые секундны выхода на биржу Enefit Green. Фото: Андрас Кралла
    Торговля акциями Enefit Green на Таллиннской бирже началась по цене 3,65 евро за акцию, что почти на 26% выше, чем составила цена подписки. Высокий спрос на акции также отражает и объем торгов бумагой - за первые 15 минут было совершено сделок на сумму более полутора миллиона евро.
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