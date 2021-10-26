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    Инсайдеры LHV продали акции компании

    Глава LHV Group Мадис ТоомсалуФото: Andras Kralla

    Согласно данным Финансовой инспекции, несколько инсайдеров LHV Group продали акции компании. Больше всего продал Мадис Тоомсалу, глава LHV Group.

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