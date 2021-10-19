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    Чистая прибыль LHV Group в третьем квартале выросла на 54%

    В третьем квартале 2021 года AS LHV Group получила чистую прибыль в размере 16,6 миллиона евро, говорится в распространенном на Таллиннской фондовой бирже сообщении.

    Здание LHV Group в центре Таллинна.Фото: Лийз Трейманн
    Согласно обнародованной неаудированной отчетности, рентабельность капитала группы в третьем квартале 2021 года составила 24,3%.
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