Биржа

Дмитрий Фефилов

28 октября 2021 в 7:20 Поделиться:









В третьем квартале Tallink вышел в прибыль

Сегодня Tallink отчитался за третий квартал 2021 года. С учетом низкой базы прошлого года показатели в этом году выглядят более позитивными.

Фото: Liis Treimann

Оборот Tallink в третьем квартале 2021 года составил 170,5 миллиона евро, что почти на 27 миллионов больше, чем в прошлом году за тот же период. При этом как число пассажиров, так и объемы перевезенных грузов сократились. Пассажиров компания перевезла 1 144 092 (в 2020 году - 1 314 301), единиц груза - 90 538 (в прошлом году - 91 578).