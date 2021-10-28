Вкус биржи: вы там чипы делаете или картошку фри?

Фото: RACHEL MUMMEY, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Опять во всём виноват Трамп! Бывший президент США заинтересовался одной компанией, чтобы создать свою соцсеть и компенсировать тем самым сворачивание свободы слова в мире. Какой-то SPAC-ноунейм оказался в итоге в центре внимания, и акции взлетели на сотни процентов. Что вы там говорите: “рынок, частная собственность, кривая спроса и предложения...”? Всё, что нужно, чтобы акции взлетели - это президент США!

Вы там чипы производите или картошку фри? Intel всё больше и больше разочаровывает всех неравнодушных представителей прогрессивной общественности (а также любителей “погамать в дотку”). В ситуации нехватки чипов эти ребята не очень-то и сильно шевелятся, чтобы увеличить производство и “накормить” весь мир вкусным кремнием. Вы там работать вообще собираетесь? Или переключились с микросхем на бургеры?

Tesla производит меньше, чем BMW, а капитализация больше - где справедливость? Гигант лепестрического фронта, а также детище нашего главного героя в очередной раз отчиталось. И снова показатели выросли на кучу процентов. Триллион не за горами?

Об этом и другом - в выпуске “Вкуса биржи”.