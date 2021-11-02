Эстонкий производитель велосипедов Ampler Bikes привлек 7,4 миллиона евро

Таллиннская биржа добавила значок "под наблюдением" к акциям PRFoods

С сегодняшнего дня Таллиннская биржа добавила значок "под наблюдением" к строке котировок акций PRFoods. Причина состоит в том, что компания до сих пор не предоставила отчет за финансовый 2020/21 год, пишет

С сегодняшнего дня Таллиннская биржа добавила значок "под наблюдением" к строке котировок акций PRFoods. Причина состоит в том, что компания до сих пор не предоставила отчет за финансовый 2020/21 год, пишет