Эстонкий производитель велосипедов Ampler Bikes привлек 7,4 миллиона евро
В рамках закрытого раунда эстонский производитель велосипедов Ampler Bikes привлек 7,4 миллиона евро. Стоимость акций упала на 11%.
Руководитель предприятия Ардо КауритФото: Рауль Меэ
Раундом руководили соучредитель Wise Таавет Хинрикус и вице-президент Эстонского клуба руководителей стартапов Стен Тамкиви. Важную роль в привлечении капитала сыграли Metaplanet, Ambient Sound Investments и Рагнар Сасс. Новый капитал привлекался на базе стоимости компании в 47 миллионов евро. Это почти наполовину меньше, чем ее оценивали инвесторы на платформе Funderbeam.
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