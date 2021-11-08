Биржа

Симо Сепп

8 ноября 2021 в 9:26 Поделиться:









Оборот Elmo Rent за 10 месяцев - 942 000 евро

Фото: ELMO Rent

Компания Elmo Rent, занимающаяся сдачей автомобилей в аренду, получила за первые 10 месяцев этого года оборот в размере 942 000 евро. Эта сумма уже превышает прогноз по обороту на весь 2021 год (931 651 евро).

Октябрьский оборот Elmo Rent составил 321 386 евро. Это самый высокий месячный оборот компании за всю историю. Предыдущий рекорд превышен в 2 раза, а выручка за октябрь 2020 года - в 6 раз.