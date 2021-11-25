Биржа

dv.ee

25 ноября 2021 в 13:27 Поделиться:









Курс акций Bercman снизился в течение дня почти на 13%

Акции компании Bercman Technologies продолжают падать в цене - сегодня к полудню их курс снизился еще почти на 13%.

Акции Bercman Technologies представлены на альтернативном рынке First North с начала июля этого года. Фото: Bercman Technologies

К моменту написания материала акции Bercman торгуются в районе 8,5 евро, падение за день составляет -5,56%.