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Акции Bercman Technologies выросли на 165% за первый час торгов

Иллюстративное фото. Фото: Bercman

Акции Тартуской технологической компании Bercman Technologies сегодня утром начали торговаться на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North. Уже за первую минуту стоимость акции резко выросла, пишет Äripäev.