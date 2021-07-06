Акции Bercman Technologies выросли на 165% за первый час торгов
Акции Тартуской технологической компании Bercman Technologies сегодня утром начали торговаться на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North. Уже за первую минуту стоимость акции резко выросла, пишет Äripäev.
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