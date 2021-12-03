Биржа

dv.ee

3 декабря 2021 в 12:45 Поделиться:









Маск продал акции Tesla

Основатель Tesla Илон Маск.

Основатель Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций компании стоимостью 1,01 миллиарда долларов, чтобы выполнить свои налоговые обязательства, пишет Lenta.

Это не единственная крупная продажа акций Tesla Маском: 11 ноября он впервые с 2016 года продал более 2,5 миллиона опционов на акции Tesla, 16 ноября Маск реализовал еще 934 091 акцию, выручив за них около 930 миллионов долларов.

Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать 10 процентов акций Tesla. По результатам голосования, в котором приняли участие более трех с половиной миллионов человек, большинство выступили за продажу.

Опросу предшествовало предложение сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск раскритиковал инициативу и заявил, что сможет заплатить налоги лишь в случае продажи акций, поскольку это его единственный источник дохода.