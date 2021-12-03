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    Маск продал акции Tesla

    Основатель Tesla Илон Маск.

    Основатель Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций компании стоимостью 1,01 миллиарда долларов, чтобы выполнить свои налоговые обязательства, пишет Lenta.

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    18 ноября 2021
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    Это не единственная крупная продажа акций Tesla Маском: 11 ноября он впервые с 2016 года продал более 2,5 миллиона опционов на акции Tesla, 16 ноября Маск реализовал еще 934 091 акцию, выручив за них около 930 миллионов долларов.
    Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать 10 процентов акций Tesla. По результатам голосования, в котором приняли участие более трех с половиной миллионов человек, большинство выступили за продажу.
    Опросу предшествовало предложение сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск раскритиковал инициативу и заявил, что сможет заплатить налоги лишь в случае продажи акций, поскольку это его единственный источник дохода.

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