Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал

Фото: POOL, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Я инфляцию принёс, за квартиру, за октябрь. Рост потребительских цен за октябрь оказался самым высоким за 30 лет (6,2%). Пора запасаться солью и спичками? Сворачивать программу выкупа активов? Или просто паниковать? Не всё так просто.

Илон сказал - Маск сделал. Глава организации по борьбе с мировым голодом как-то мечтательно написал в твиттере (какие глупости иногда в соцсетях не напишешь, правда?): “Ах, если бы этот жадный барыга-спекулянт-эксплуататор-помещик Илон Маск отдал народу всего лишь 2% своего состояния (Шариков? Каких ещё шариков?), то мы бы победили голод во всём мире”. А тот возьми да и заяви, что готов это сделать, и продал акций Tesla на 5 миллиардов долларов. Упс… Теперь придётся отвечать за свои слова и в кои-то веки хотя бы для виду побороться с голодом? Или дело вообще не в этом?

Как электромобилей нерезаных. На рынке появилось ещё одно IPO - в этот раз компании Rivian. Да-да, вылез не пойми кто и сразу обрёл капитализацию во много миллиардов долларов. Обычная история, не обращайте внимания. А между прочим, они продают электромобили и составляют конкуренцию Tesla!

“Ах, какие Beyond Meat молодцы!.. Говядинки, пожалуйста!” Похоже, что народ не оценил благородных попыток производителя котлет без мяса Beyond Meat добиться того, что человечество перестанет убивать животных ради того, чтобы потреблять белок. Дело благородное, конечно, но ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУРГЕРА?????!!!!! Акции Beyond Meat падают, и отчётность у них не очень. Выйдет ли когда-нибудь человечество на новый уровень гуманизма?

Об этом и другом - в выпуске “Вкуса биржи”.