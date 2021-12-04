Биржа

Ярослав Тавгень

4 декабря 2021 в 14:54 Поделиться:









Фуад Расулов: как зарабатывать на акциях, не угадав, куда пойдёт рынок

Эксперт по инвестициям Фуад Расулов. Фото: Liis Treimann

Трейдер Фуад Расулов рассказал на конференции ДВ “Заставь деньги работать!” о тех маркет-нейтральных стратегиях, которые легко освоить новичку, и которыми пользуется он сам.

“Принято считать, что на рынках всё просто: нужно угадать направление. Не угадал – значит, не заработал”, - рассказывает он.