Фуад Расулов: как зарабатывать на акциях, не угадав, куда пойдёт рынок
Эксперт по инвестициям Фуад Расулов.Фото: Liis Treimann
Трейдер Фуад Расулов рассказал на конференции ДВ “Заставь деньги работать!” о тех маркет-нейтральных стратегиях, которые легко освоить новичку, и которыми пользуется он сам.
“Принято считать, что на рынках всё просто: нужно угадать направление. Не угадал – значит, не заработал”, - рассказывает он.
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