  • Поделиться:

    Elmo Rent предложит новые акции по цене на 24% выше рыночной

    Иллюстративное фото.Фото: Elmo Rent

    Elmo Rent планирует эмитировать до 727 270 новых обыкновенных акций. Цена для розничных инвесторов была установлена на уровне, который на 23% выше текущей рыночной цены, пишет Äripäev.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Электроэнергия по 1000 евро за мегаватт-час: это не предел, может быть и хуже Но есть надежда, что к весне цены все-таки снизятся
    Ответные санкции Беларуси: запрет на импорт товаров и список нежелательных лиц
    Elmo Rent предложит новые акции по цене на 24% выше рыночной
    Инвестор
    Что делать, если инвестиционный портфель не растет?
    Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
    Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Арно Силлат: слишком много хайпа вокруг Rivian
    По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
    По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
    Все мнения
    Эпицентр
    Владельцы Versobank окончательно проиграли в суде
    Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.
    Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение