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    Инфляция в США - 6,8%

    Фото: Igor Golovniov, Scanpix

    Это самый высокий показатель за последние 39 лет.

    Индекс потребительских цен США (Consumer Price Index или CPI - параметр, измеряющий стоимость потребительской корзины) вырос в ноябре на 0,8% по сравнению с октябрём и на 6,8% по сравнению с ноябрём прошлого года. Это самый высокий показатель с 1982 года, пишет CNBC.
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