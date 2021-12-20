Инвестиционная фирма откровенно обманывает и завлекает 100-процентной доходностью

Новый закон заставит магазины отказаться от манипуляций ценами

Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.

Руководитель интернет-магазина мебели ON24 Астрид Бахманн утверждает, что некоторые конкуренты обманывают потребителей и манипулируют ценами. Продавцы мебели, техники и стройтоваров в ближайшее время как раз окажутся в орбите усиленного внимания Департамента защиты прав потребителей.