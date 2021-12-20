Инвестиционная фирма откровенно обманывает и завлекает 100-процентной доходностью
Бизнес-управляющий Wolfpack Eesti OÜ Танель Терасмаа
Интерес к инвестированию среди людей привлек внимание закрытой инвестиционной фирмы Wolfpack Eesti OÜ, которая предлагает невероятную доходность.
«Я нашел ваш контакт в списке подписчиков на акции TextMagic и решил отправить вам информацию о нашей фирме и проекте», - написал автору статьи Танель Терасмаа, который представился бизнес-управляющим.
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