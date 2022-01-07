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    Дорошенко: три акции по интересной цене на биржах Китая и США

    На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.

    Трейдер Игорь Дорошенко.Фото: Андрес Хаабу
    «Последняя покупка, которую я совершил, это акции Pinterest. Предприятие вышло в прибыль: последние кварталы были прибыльными, оборот вырос, с задолженностью проблем нет, и у предприятия высокая маржинальность», - говорит Дорошенко.
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    Дорошенко: три акции по интересной цене на биржах Китая и США
    На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.
    На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.
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