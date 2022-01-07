Дорошенко: три акции по интересной цене на биржах Китая и США

На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.

Трейдер Игорь Дорошенко. Фото: Андрес Хаабу

«Последняя покупка, которую я совершил, это акции Pinterest. Предприятие вышло в прибыль: последние кварталы были прибыльными, оборот вырос, с задолженностью проблем нет, и у предприятия высокая маржинальность», - говорит Дорошенко.