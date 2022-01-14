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    Вкус биржи: розница упала, рынки в пляс

    Фото: Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Розница упала, рынки в пляс. Объём розничных продаж в США снизился на полтора процента в месячном выражении. Крупнейшее падение за 10 месяцев! Но знаете, что самое интересное? Трейдер, тренер и эксперт по инвест ированию Фуад Расулов считает, что ЭТО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РЫНКА! Логично же: нигде ничего не продаётся, а значит и инфляции не будет. Как бы ещё так напакостить народу, чтобы начать и вовсе покорять исторические максимумы?
    Мощно задвинул, внушает! Крупнейший производитель чипов нового поколения в мире, тайваньская компания TSMC бахнула так бахнула очередной отчёт. Показатели - космос! Гигантская маржа, хорошие обороты, всё схвачено. Если падение розничных продаж - это хорошо для фондового рынка, то нехватка чипов - просто прекрасно для тех, кто их производит.
    Илон Маск пропиарил Dogecoin. Не в первый раз, конечно, но теперь он разрешил покупать за эту валюту (хм, нужны ли кавычки вокруг этого слова?) автомобили Tesla. Так что, если у вас завалялись где-нибудь монеточки (нет, не новый альбомы певицы, а токены) то можете прикупить парочку электромобилей!
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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