Биржа

Дмитрий Фефилов

20 января 2022 в 13:32 Поделиться:









Рубль и российская биржа пытаются стабилизироваться после провала

После того, как переговоры России, США и НАТО закончились ничем, российский рубль вместе с местной биржей сильно просели. За последние дни наметилась небольшая стабилизация.

Фото: Pixabay

Сегодня рубль по отношению к евро теряет 0,5%. Однако, несмотря на это, рубль пытается удержаться ниже отметки 87 рублей за 1 евро, куда российская валюта улетела после закончившихся ничем переговоров между Россией, США и НАТО на прошлой неделе. Такую же динамику рубль демонстрирует по отношению к американскому доллару, за который сейчас дают 76,6 рубля.