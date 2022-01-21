Таллиннская биржа просела
В пятницу, на фоне общего снижения мировых рынков, Таллиннская биржа не осталась в стороне.
Индекс Таллиннской биржи сегодня снижался на более чем 3%. Под самое закрытие индекс отыграл часть потерь и в финале закончил день ниже на 2,88%. В основном списке больше всего просели акции Arco Vara 4,42%, Coop 4,6%, Ekspress Grupp 4,12%, Tallink 4,73%. Самый большой оборот по сделкам - более миллиона евро - был по акциям Enefit Green (3,85%) и LHV (2,77%). Только акции Pro Kapital закончили на Таллиннской бирже день в плюсе на 0,72%.
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