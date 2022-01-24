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    Начинается подписка на акции Airobot

    Команда Airobot.

    С сегодняшнего дня начинается подписка на акции компании Airobot - разработчика и производителя внутреннего климатического оборудования, пишет Äripäev.

    Период подписки начался сегодня, 24 января в 10:00 и закончится 4 февраля в 16:00. Стоимость акции составляет 4,97 евро, из которых 0,1 евро - номинальная стоимость и 4,87 евро – ажио.
    Airobot выходит на альтернативный рынок Nasdaq Baltic, биржу First North Tallinn. Будет предложено до 130 785 обыкновенных акций. Компания рассчитывает привлечь от инвесторов до 650 000 евро. Если интерес к предложению будет высок и спрос со стороны инвесторов превысит количество предлагаемых акций, Airobot оставляет за собой право увеличить количество акций в предложении до 156 942 акций.
    Airobot OÜ является дочерней фирмой Airobot Technologies AS, которая была основана в 2013 году и занимается производством технологий внутреннего кондиционирования помещений. Особенностью фирмы является программное обеспечение и анализ воздуха.
    Основной продукцией Airobot являются вентиляционные системы под заказ, которые управляются посредством алгоритмов. Разработки были осуществлены в сотрудничестве с учеными Тартуского и TalTech университетов. Дизайн и производство оборудования происходит в Эстонии.
    «Девять лет мы разрабатываем установки мирового уровня и видим, что привлечение денег ускорит наше развитие. Средства, полученные в ходе IPO, мы в первую очередь планируем направить на развитие нынешней деятельности, на вывод новых продуктов на рынок и расширение на новые рынки», - сказал основатель и член правления Airobot Technologies AS Хейки Аулик.

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