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    Airobot планирует выйти на местную биржу

    Предприятие Airobot Technologies, занимающееся разработкой и производством внутреннего климатического оборудования, планирует первичное публичное предложение (IPO) своих акций на альтернативном рынке Nasdaq Balti, бирже First North Tallinn.

    Команда Airobot.
    Airobot OÜ является дочерней фирмой Airobot Technologies AS, которая была основана в 2013 году и занимается производством технологий внутреннего кондиционирования помещений. Особенностью фирмы является программное обеспечение и анализ воздуха.
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