  • Поделиться:

    Еще один инсайдер Wise продал свои акции

    Директор по технологиям Wise Харш Синха получил от продажи акций компании почти четверть миллиона фунтов стерлингов дохода, сообщает Äripäev.

    Логотип Wise (иллюстративное фото).Фото: Zumapress.com/Scanpix
    На прошлой неделе директор по технологиям Wise Харш Синха продал почти 40 000 акций Wise по 661 пенс за акцию, информирует Äripäev.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    А что, если ставки поднимут? Акции подешевеют?
    8500 американских военных готовы к переброске в Восточную Европу
    Еще один инсайдер Wise продал свои акции
    Инвестор
    Банкиры о планах роста: международные платежи, э-торговля и криптовалюты
    По словам главы LHV Group Мадиса Тоомсалу, самая большая угроза для банковского сектора сегодня заключается в том, что в эпоху "черных лебедей" многие банкиры не понимают, как им дальше строить прибыльный бизнес и успешно развиваться.
    По словам главы LHV Group Мадиса Тоомсалу, самая большая угроза для банковского сектора сегодня заключается в том, что в эпоху "черных лебедей" многие банкиры не понимают, как им дальше строить прибыльный бизнес и успешно развиваться.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»
    Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.
    Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.
    Все мнения
    Эпицентр
    11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение