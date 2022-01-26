Šiauliu Bankas неожиданно объявил о выкупе своих акций

Предчувствие войны

Ощущение того, что мир живет в предвоенном времени, крепнет, и вопрос уже не в том, разразится ли война или ее удастся избежать, а в том, будет это ограниченный вооруженный конфликт или большая война, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Ощущение того, что мир живет в предвоенном времени, крепнет, и вопрос уже не в том, разразится ли война или ее удастся избежать, а в том, будет это ограниченный вооруженный конфликт или большая война, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.