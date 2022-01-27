В прошлом году SEB заработал в Эстонии почти 100 млн евро прибыли
Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.
Головная контора SEB в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
Операционный доход SEB составил 174,8 миллиона евро, а операционные расходы – 62,8 миллиона евро, сообщает Äripäev.
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