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    Банк: средняя сумма выданных жилищных кредитов бьет рекорды

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Средняя сумма жилищных кредитов в представленных в Bigbank ходатайствах выросла в декабре до рекордных 141 800 евро. Средняя сумма в ходатайствах о жилищных кредитах в четвёртом квартале составила 127 400 евро, сообщает пресс-служба банка.

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    По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, средняя сумма кредита в прошлом году росла быстрее, чем цены на недвижимость. «Столь быстрый рост является признаком роста как цен, так и доходов, потому что без последнего такой скачок объёма кредитов всего за один год был бы невозможен», – сказала Пехтер, отметив, что межбанковская конкуренция также способствует росту, в результате кредиты становятся более выгодными, и процентные ставки снижаются. «Небольшие банки активно работают на рынке, к тому же всё больше и больше людей, обращаясь за кредитами, осознают необходимость получать для сравнения предложения от нескольких поставщиков услуг», – добавила она.
    Если в декабре 2020 года средняя сумма в ходатайстве о жилищном кредите в Bigbank составляла 97 900 евро, то к июню 2021 года она выросла на 16,9 процента до 114 400 евро: «Станет ли декабрьский рекорд в 141 800 евро свидетельством новой тенденции или произойдёт некоторая коррекция в сторону прежних показателей, мы увидим уже в первом квартале. Однако, поскольку цены на недвижимость продолжают расти, никаких значительных изменений всё же не ожидается».

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