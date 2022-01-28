Вкус биржи: в любой непонятной ситуации зарабатывай кучу денег

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Маленькие по три, большие по пять. ФРС провёл в очередной раз заседание. С помощью чтения мыслей, телепатии, триангуляции, искусства установления эмоционального контакта на расстоянии (с Джеромом Пауэллом разумеется) инвесторы пришли к выводу, что глава ФРС сделал намёк, что в этом году нас может ждать не три повышения ставки, а все пять. В экономике всё так плохо? Инфляция наступает? Нас ждёт экономическое падение? Или всё как обычно не так однозначно?

Деньги бедным раздал, а у богатых отнять забыл. Известный новомодный брокер Robinhood грандиозен во всём - в том числе по размеру убытков. Минус за четвёртый квартал составил 423 миллиона долларов, за весь 2021 год - 3,69 миллиарда. Вот вам и “революция в брокерском мире”! Кто бы мог подумать: клиенты получают услугу бесплатно, а брокер в убытке?! Где логика? Отродясь такого не было, и вот опять то же самое.

“В любой непонятной ситуации тупо руби капусту” - Apple. Компания, по-моему, приняла решение, что будет зарабатывать прорву денег вне зависимости от того, что вокруг происходит. Кризис-шмизис, нехватка микрочипов, избыток макродейлов, пандемия, инфляция, паника, неопределённость - всё это оставьте впечатлительным натурам. Оборот Apple за 2021 год составил рекордные 123 миллиарда долларов, прибыль - 34 миллиарда. Учитесь, студенты! Всё же просто: доллары нам, груду железа - вам.

5 миллиардов причин любить Илона Маска и одна причина снова покрутить пальцем у виска. Прибыль компании Tesla за 2021 год составила 5,5 миллиарда долларов. Кое-кто опять всех переиграл: когда-то же говорили, что Tesla - мыльный и убыточный пузырь. а теперь вот оно как! Вот только инвесторов это всё равно не впечатлило, ибо Илон Маск опять выдал на гора своё любимое чудачество. Заявил, что главным фокусом Tesla теперь будут роботы (ШТА?!). Т.е. с авто мы уже всё, заканчиваем?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.