Знаменитый американский финансист купил крупный пакет акций Netflix
Акции Netflix, обвалившиеся неделю назад, похоже, дали возможность крупным и не очень игрокам войти в позицию.
Фото: Mike Blake, Scanpix
Компания генерирует почти 5 миллиардов прибыли, и этот кэш-флоу кажется достаточно надежным. Конкуренция, конечно, есть, но означает ли повышение цен в США и Канаде недели две тому назад, что Netflix если и не победил в этой войне, то явно считает себя лидером гонки? Давайте разберемся с фундаментальными показателями Netflix и узнаем, почему глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман так полюбил самую известную в мире стриминговую платформу, что довел объем своего пакета уже до 3-х миллионов акций.
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