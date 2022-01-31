Знаменитый американский финансист купил крупный пакет акций Netflix

Какие преимущества даёт инвестору отслеживание новостей?

Взлёты и падения фондового рынка часто вызывают у инвесторов вопросы и опасения. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов объясняет, на какую информацию инвесторам следует обязательно обращать внимание, и что может произойти, если не следить за новостями.

Взлёты и падения фондового рынка часто вызывают у инвесторов вопросы и опасения. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов объясняет, на какую информацию инвесторам следует обязательно обращать внимание, и что может произойти, если не следить за новостями.