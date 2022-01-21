Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)

Фото: ROBYN BECK, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Кина не будет, юзеры закончились. Компания Netflix отрапортовала, что рост числа пользователей их платформы чуть-чуть. “И что, в чём новость?”, - спросите вы. Да ничего, забудьте: акции компании грохнулись на 20%. Morgan Stanley, KeyBank и Barclays сделали “даунгрейд” бумаг Netflix.

Но трейдеру, тренеру и эксперту по инвестированию Фуаду Расулову всё нипочём: он идёт против тренда (против авторитетов, против системы, против хаоса, против предрассудков народных масс, против косного мышления, против навязанных стереотипов и против парадигмы) и считает, что рынок отреагировал на новости о Netflix слишком эмоционально (наверное с жиру бесятся!). Так кто же прав: Morgan Stanley (а также Macquarie, KeyBank, Evercore, Credit Suisse и Barclays) или Фуад Расулов?

“Ставки сделаны, ставок больше нет” - мечтает фондовый рынок. Но не тут то было: Morgan Stanley (правда что они понимают, после истории с Netflix?) прогнозирует, что в 2022 году ФРС может осуществить до четырёх повышений учётной ставки. На фоне этих ожиданий индекс технологических компаний Nasdaq, колыбель прогрессивного человечества, смачненько грохнулся. В чём причина?

Экономика Китая выросла на 8,1%. А вы говорили: кризис, пузырь недвижимости… Как идут дела у китайских биржевых компаний?

Хорошие новости: биткойн рухнул до 38 тысяч. В 2018 году это выглядело бы новостью из дурдома: так “рухнул” или “до 38 тысяч”? Однако Фуад Расулов считает, что по криптовалютам мы именно что находимся на уровне 2018 года. И прогнозирует он… Да вы сами знаете, что он прогнозирует.

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.