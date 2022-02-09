Производство энергии Enefit Green в январе выросло почти на 60%

В январе Enefit Green увеличила производство электроэнергии почти на 60%, на что больше всего повлиял значительный рост доли ветряной энергии, следует из биржевого сообщения компании.

В январе Enefit Green увеличила производство электроэнергии почти на 60%, на что больше всего повлиял значительный рост доли ветряной энергии, следует из биржевого сообщения компании.