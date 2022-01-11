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    Enefit Green начала сотрудничество с Северным инвестиционным банком

    Президент Северного инвестиционного банка Андре Кююсвек (слева) и председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.Фото: Enefit Green

    Сегодня, 11 января, Enefit Green подписала с Северным инвестиционным банком (Nordic Investment Bank) договор о кредите с целью финансирования строительства ветропарков в Литве и Эстонии, сообщает пресс-служба компании.

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    Сумма договора о кредите составляет до 80 миллионов евро, период кредита – 12 лет. На эту сумму Enefit Green профинансирует начавшееся в прошлом году в Литве строительство ветряных электростанций Шилале II и Акмене, а также строительство ветропарка Пуртсе, запланированное в Эстонии.
    По словам члена правления Enefit Green Вейко Ряйма, сотрудничество с Северным инвестиционным банком имеет ключевое значение: «Чтобы реализовать план роста, в ближайшие годы мы инвестируем до 600 миллионов евро в ветряные и солнечные парки».
    В 2021 году Enefit Green приступила к строительству ветропарков Шилале II и Акмене в Литве, после завершения строительства этих парков будет добавлено 118 мегаватт мощностей по производству зеленой энергии. На строительство обоих парков потребуется в общей сложности почти 145 миллионов евро.
    Строительство ветропарка Enefit Green в Пуртсе находится на этапе проведения тендеров, и инвестиционное решение по этой теме запланировано на первый квартал нынешнего года.
    Цель Enefit Green - увеличить к 2025 году производственные мощности по сравнению с сегодняшними в 2,3 раза или до 1100 мегаватт.
    Северный инвестиционный банк – международное финансовое учреждение, собственниками которого являются восемь государств: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Банк финансирует частные и государственные проекты как внутри, так и за пределами государств-членов. Северный инвестиционный банк имеет наивысший кредитный рейтинг AAA/Aaa, присваиваемый агентствами Standard & Poor's и Moody's.

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