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11 января 2022 в 13:07 Поделиться:









Enefit Green начала сотрудничество с Северным инвестиционным банком

Президент Северного инвестиционного банка Андре Кююсвек (слева) и председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. Фото: Enefit Green

Сегодня, 11 января, Enefit Green подписала с Северным инвестиционным банком (Nordic Investment Bank) договор о кредите с целью финансирования строительства ветропарков в Литве и Эстонии, сообщает пресс-служба компании.

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Сумма договора о кредите составляет до 80 миллионов евро, период кредита – 12 лет. На эту сумму Enefit Green профинансирует начавшееся в прошлом году в Литве строительство ветряных электростанций Шилале II и Акмене, а также строительство ветропарка Пуртсе, запланированное в Эстонии.

По словам члена правления Enefit Green Вейко Ряйма, сотрудничество с Северным инвестиционным банком имеет ключевое значение: «Чтобы реализовать план роста, в ближайшие годы мы инвестируем до 600 миллионов евро в ветряные и солнечные парки».

В 2021 году Enefit Green приступила к строительству ветропарков Шилале II и Акмене в Литве, после завершения строительства этих парков будет добавлено 118 мегаватт мощностей по производству зеленой энергии. На строительство обоих парков потребуется в общей сложности почти 145 миллионов евро.

Строительство ветропарка Enefit Green в Пуртсе находится на этапе проведения тендеров, и инвестиционное решение по этой теме запланировано на первый квартал нынешнего года.

Цель Enefit Green - увеличить к 2025 году производственные мощности по сравнению с сегодняшними в 2,3 раза или до 1100 мегаватт.

Северный инвестиционный банк – международное финансовое учреждение, собственниками которого являются восемь государств: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Банк финансирует частные и государственные проекты как внутри, так и за пределами государств-членов. Северный инвестиционный банк имеет наивысший кредитный рейтинг AAA/Aaa, присваиваемый агентствами Standard & Poor's и Moody's.