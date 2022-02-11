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11 февраля 2022 в 10:23 Поделиться:









Прибыль Coop Pank в январе выросла почти на 40%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Чистая прибыль Coop Pank в январе составила 1,5 млн евро, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Äripäev.

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Рентабельность собственного капитала банка в январе достигла 15,6%, а соотношение затрат к доходам - 52,8%.

Количество клиентов банка в первом месяце года выросло на 3000 человек и достигло 117 600. За год клиентская база выросла на 32%.

Объем депозитов клиентов банка увеличился в январе на 27 млн ​​евро, достигнув на конец месяца 1,13 млрд евро. Вклады корпоративных клиентов увеличились на 26 млн евро, а частных клиентов – на 5 млн евро. Объем депозитов банка увеличился за год на 46%.

Кредитный портфель банка в январе увеличился на 16 млн евро и на конец месяца достиг 970 млн евро. В годовом сравнении кредитный портфель вырос на 43%.

По сравнению с январем 2021 года нетто-доходы банка увеличилась на 27%, а операционные расходы выросли на 23%.