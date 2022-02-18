Убытки Finnair превысили 450 млн евро

Эльконд Либман: война не началась, но радоваться рано

Объявленная на среду, 16 февраля, война не случилась, но это вовсе не значит, что можно позабыть об опасности и расслабиться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Объявленная на среду, 16 февраля, война не случилась, но это вовсе не значит, что можно позабыть об опасности и расслабиться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.