Биржа

Дмитрий Фефилов

24 февраля 2022 в 6:44 Поделиться:









После начала военных действий на территории Украины рынки обвалились по всему миру

После обращения российского президента о начале военной операции на территории Украины мировые рынки уже второй раз за неделю окрасились в красный цвет. Российская биржа вовсе приостановила торги.

Фото: Ahn Young-joon

До начала торгов в Европе индексы региона теряют более 3% процентов. Фьючерсы на американские индексы падают на 2-3%. Такая же ситуация на азиатских рынках, где среднее падение также в пределах 2-3%.