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    Московская биржа пытается отыграть вчерашнюю катастрофу

    После вчерашнего исторического обвала Московской биржи сегодня акции российских эмитентов резко подскочили в цене. Тем не менее с начала года потери по-прежнему составляют десятки процентов.

    За год Московская биржа усохла почти на 40%.
    Мосбиржа потеряла вчера треть своей стоимости, индекс РТС обвалился на 39%. В лидерах падения среди российских компаний «Интер РАО» (-48,3%), HeadHunter (-48,29%), VK (-47,48%), «Мечел» (-46,88%), Сбербанк и TCS Group (-46%). «Яндекс» потерял 43,5%, ВТБ - 42,4%.
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