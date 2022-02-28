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    Результаты Ignitis за год оказались лучше, чем прогнозировалось

    Несмотря на то, что рынки природного газа и электроэнергии в прошлом году были сложными, инвестиции в зеленое направление и новые мощности помогли добиться хороших результатов, пишет концерн.

    Фото: Ignitis
    Скорректированная EBITDA Группы выросла на 35,3% по сравнению с 2020 годом и достигла 332,7 млн евро. Концерну удалось превысить свой же прогноз на 7,3%.
    EBITDA сегмента "Green Generation" в прошлом году увеличилась на 113,3% до 107,5 млн евро. Основным драйвером стало увеличение установленной мощности, а также благоприятный спред между пиковыми и не пиковыми рыночными ценами и более высокая рыночная цена на электроэнергию.
    В 2022 году концерн прогнозирует, что скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне 290–335 млн евро. «Мы ожидаем увеличения результатов в обоих наших основных сегментах – "Green Generation" и "Сети". Однако нестабильные результаты газового бизнеса окажут негативное влияние на результаты в сегменте "Клиенты и решения". В обновленном Стратегическом плане содержится обязательство поддерживать устойчивое финансовое положение Группы. Ожидается, что скорректированная EBITDA Группы в 2025 году достигнет 370–410 млн евро, а устойчивая доля скорректированной EBITDA должна составить 70% или выше. Рост EBITDA в 2022–2025 годах оценивается на уровне 11–23% по сравнению с 2021 годом и будет в большей степени зависеть от развития сегментов "Green Generation" и "Сети".
    Ignitis Group также планирует поддерживать надежный инвестиционный рейтинг «BBB» или выше в период 2022–2025 гг. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA не превысит пятикратного значения.
    Концерн планирует выплатить дивиденды за прошлый год в размере 1,19 евро на акцию, или 87,6 млн евро в сумме. С учетом цены закрытия на 31 декабря 2021 года, дивидендная доходность составит 5,7%. Дивиденды в размере 0,6 евро на акцию (из 1,19 евро) за второе полугодие 2021 года подлежат утверждению на собрании акционеров, которое состоится 29 марта 2022 года.

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