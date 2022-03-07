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    Рынки продолжают падение

    Новая неделя на рынках начинается с очередного падения акций. Нефть, золото и другие защитные активы, наоборот, бьют новые рекорды.

    Фото: AFP/Scanpix
    На прошлой неделе все основные мировые индексы закрылись с приличным минусом. Только в пятницу европейские рынки упали на почти 5%, снизившись до уровня весны прошлого года. Индексы США демонстрируют относительную устойчивость, однако и их провал измеряется уже двузначным числом в процентах.

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