Биржа

Линда Ээнсаар

10 марта 2022 в 14:56 Поделиться:









В тревожные времена спрос на золото растет, но и тут есть свои риски

Страхи, вызванные тревожными временами, всегда пробуждают у людей интерес к золоту. Спрос на этот актив вырос не только в Эстонии, но и по всему миру. Но и у этой «тихой гавани» есть свои риски.

Фото: Veiko Tõkman

Исполнительный директор AS Tavid Юри Мартин сказал, что спрос на золото подскочил в сентябре прошлого года, когда все больше стали говорить о росте инфляции. «Тогда пошла самая большая волна, так как боялись потери стоимости денег. Сейчас за последние две недели мы вновь наблюдаем скачок», - рассказывает Мартин.