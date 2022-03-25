Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!

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В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод! Пару дней назад Tesla открыла новый завод в Германии. Почему именно там, а не в Китае, Индонезии, Вьетнаме, Токио или Пхеньяне? Разве в Азии это делать не выгоднее (особенно в Токио)? Что инвесторы думают о таком выборе локации?

Продлевать будете? Ходят слухи, что Apple решила сломать стереотип о себе, как о законсервированной, ригидной, замшелой и непрогрессивной организации. Говорят, компания готовится внедрить новую модель: подписка на устройство. Т.е. новые айфоны и макбуки будут теперь не продаваться, сдаваться по подписке. Что об этом вольнодумстве подумали инвесторы?

В минусе на два триллиона. Агрегированный индекс облигаций Bloomberg (не спрашивайте - сам не знаю), служащий для всего мира ориентиром в области облигаций, упал на 11% или на 2,6 триллиона долларов. Откуда такой обвал? Почему народ решил вывести из облигаций все деньги мира?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.