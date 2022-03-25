  • Поделиться:

    Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!

    Фото: Scanpix

    В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод! Пару дней назад Tesla открыла новый завод в Германии. Почему именно там, а не в Китае, Индонезии, Вьетнаме, Токио или Пхеньяне? Разве в Азии это делать не выгоднее (особенно в Токио)? Что инвесторы думают о таком выборе локации?
    Продлевать будете? Ходят слухи, что Apple решила сломать стереотип о себе, как о законсервированной, ригидной, замшелой и непрогрессивной организации. Говорят, компания готовится внедрить новую модель: подписка на устройство. Т.е. новые айфоны и макбуки будут теперь не продаваться, сдаваться по подписке. Что об этом вольнодумстве подумали инвесторы?
    В минусе на два триллиона. Агрегированный индекс облигаций Bloomberg (не спрашивайте - сам не знаю), служащий для всего мира ориентиром в области облигаций, упал на 11% или на 2,6 триллиона долларов. Откуда такой обвал? Почему народ решил вывести из облигаций все деньги мира?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
Ультиматум России поставил Европу перед дилеммой
Бывшее правление Swedbank подозревается в отмывании денег, связанном с российским олигархом
Влияние санкций
Ультиматум России поставил Европу перед дилеммой
Решение Путина принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях насторожило немецких потребителей газа, однако западные страны достигли новой договоренности касательно поиска альтернатив российскому газу, сообщает Reuters.
Решение Путина принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях насторожило немецких потребителей газа, однако западные страны достигли новой договоренности касательно поиска альтернатив российскому газу, сообщает Reuters.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Безработица в США упала до самого низкого уровня с 1969 года
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Рейтинги на фоне войны в Украине
Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.
Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.
Все мнения
Эпицентр
“Сейчас невозможно не помогать, иначе ты душевно умираешь”
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение